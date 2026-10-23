FS Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FS Bancorp präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.18 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 59.6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch