FRUTA FRUTA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FRUTA FRUTA hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

FRUTA FRUTA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.68 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.67 JPY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 524.1 Millionen JPY, gegenüber 1.07 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 50.97 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch