FRUTA FRUTA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

FRUTA FRUTA hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -2.65 JPY. Ein Jahr zuvor waren 0.850 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 516.7 Millionen JPY – eine Minderung von 47.79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 989.6 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch