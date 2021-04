Früherer Clariant-Chef Kottmann wird Partner bei Beteiligungsgesellschaft Advent

Zürich (awp) - Der ehemalige Clariant-Chef Hariolf Kottmann heuert bei der Beteiligungsgesellschaft Advent Capital an. Dort soll der langjährige CEO und zuletzt Verwaltungsratspräsident des Spezialchemiekonzerns seine Branchenexpertise als Operating Partner bei Investitionen in der Chemieindustrie einbringen, wie die Gesellschaft am Mittwoch mitteilte.

Kottmann soll die global aktive Advent aber nicht nur auf der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten unterstützen. Er soll den Angaben zufolge auch Mitglied des Aufsichtsrats des deutschen Chemieunternehmens Röhm in Darmstadt werden. Weltweit habe Advent mehr als 30 Transaktionen im Chemiesektor getätigt, heisst es weiter. Röhm ist eine davon.

mk/jb