FRP: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

FRP gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat FRP im vergangenen Quartal 11.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FRP 10.8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch