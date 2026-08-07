FRP gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FRP äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 11.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch