FrontView REIT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FrontView REIT hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0.08 USD. Im letzten Jahr hatte FrontView REIT einen Gewinn von 0.190 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.6 Millionen USD – ein Plus von 10.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FrontView REIT 16.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch