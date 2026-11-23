Frontline hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.180 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 112.93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 921.3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 432.7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch