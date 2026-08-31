Frontline veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Frontline hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2.96 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.350 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 943.3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 96.49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Frontline einen Umsatz von 480.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch