Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.4%  SPI 19’052 0.4%  Dow 50’811 1.0%  DAX 24’889 1.2%  Euro 0.9108 -0.3%  EStoxx50 6’019 1.0%  Gold 4’526 -0.4%  Bitcoin 60’170 -1.5%  Dollar 0.7841 -0.4%  Öl 103.5 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Sika41879292Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Ripple steigt neben SpaceX und OpenAI in den Prime Unicorn Index auf
Aktiv oder passiv? Wie Index-Hugging Anleger täuschen kann
Ausblick: Zoom Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Infineon-Aktie auf Rekordkurs: Historischer Höchststand übertroffen
Suche...
Plus500 Depot

Frontline Aktie 31311833 / BMG3682E1921

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.05.2026 18:34:44

Frontline Shares Slip 3% Despite Strong Q1 Profit Growth

(RTTNews) - Frontline plc (FRO) shares fell 3.47 percent to $37.10, down $1.33 on Friday, despite the tanker shipping company reporting sharply higher first-quarter earnings driven by strong tanker market conditions and disruptions in Middle East crude trade routes.

The stock is currently trading at $37.10, compared with a previous close of $38.43 on the New York Stock Exchange. It opened at $37.64 and traded lower during the session despite the earnings beat and dividend announcement.

Frontline plc reported first-quarter net income of $559.12 million, compared with $33.29 million a year earlier. Earnings per share rose to $2.51 from $0.15 in the prior-year quarter.

Adjusted profit increased to $344.92 million from $40.38 million last year, while adjusted earnings per share climbed to $1.55 from $0.18. Revenue and other operating income rose to $929.33 million from $428.09 million a year earlier.

The company also declared a quarterly dividend of $1.55 per share. The record date is June 12, with payment expected on or about June 23.

Frontline shares have traded between $13.00 and $39.75 over the past 52 weeks.

In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Frontline Ltd

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Frontline Ltd

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:49 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, Nvidia
09:18 Aufwärtstrend hält an
09:17 Marktüberblick: Merck gesucht, Airbus unter Druck
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Impulse
21.05.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
20.05.26 Deutschlands Chemieriesen im Wandel
20.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’034.20 19.49 SNABAU
Short 14’320.05 13.72 BZWSSU
Short 14’874.42 8.73 STVB4U
SMI-Kurs: 13’502.88 22.05.2026 17:30:00
Long 12’913.14 19.21 SPSB7U
Long 12’637.55 13.86 SKPBQU
Long 12’098.50 8.96 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gewinnsprung bei NVIDIA fällt höher aus als erwartet - Aktie leichter
Aktien von D-Wave, Rigetti und IBM heben ab: Milliarden aus Washington lösen Rally aus
NVIDIA-Depot: Auf diese US-Aktien setzte der Chipriese im 1. Quartal 2026
KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktie reagiert mit Abschlägen: Was die NVIDIA-Zahlen über den KI-Highflyer verraten
Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge
Julius Bär-Aktie letztlich dennoch tiefrot: Verwaltete Vermögen in den ersten vier Monaten gestiegen
TSMC-Aktie im Fokus: Chipfertiger könnte zu den grössten Profiteuren des KI-Booms zählen
UBS sieht starkes Aufwärtspotenzial für Goldpreis und Silber bis Jahresende
Neue Hoffnungen auf Kriegsende: SMI geht fester ins lange Wochenende -- DAX legt letztlich zu -- Asiens Börsen schliessen höher

Top-Rankings

KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 21/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 21/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.