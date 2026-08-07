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07.08.2026 06:37:00
Frontken legte Quartalsergebnis vor
Frontken präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 MYR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Frontken ein EPS von 0.020 MYR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 186.9 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19.48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Frontken einen Umsatz von 156.4 Millionen MYR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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