Frontken hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Frontken hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.03 MYR. Im Vorjahresquartal hatte Frontken ebenfalls ein EPS von 0.030 MYR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Frontken in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 181.0 Millionen MYR im Vergleich zu 161.9 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch