Frontier Springs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Frontier Springs stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10.17 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13.37 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 784.6 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 753.4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch