Frontier Springs: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Frontier Springs gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18.05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13.21 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20.53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 997.3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 827.4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch