Frontier Management verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Frontier Management veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2.88 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -22.870 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3.57 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.34 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch