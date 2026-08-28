Frontier Lithium hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Frontier Lithium hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch