Frontier legte Quartalsergebnis vor

Frontier hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 9.44 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Frontier 19.07 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 431.1 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 405.7 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch