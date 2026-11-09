Frontier Leasing Finance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Frontier Leasing Finance lud am 07.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.04 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.030 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Frontier Leasing Finance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.7 Millionen INR im Vergleich zu 1.4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch