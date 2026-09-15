FRONTIER INTERNATIONAL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

FRONTIER INTERNATIONAL stellte am 14.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37.26 JPY gegenüber 16.14 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.41 Milliarden JPY – ein Plus von 30.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FRONTIER INTERNATIONAL 5.69 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch