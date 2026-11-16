Frontier Informatics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Frontier Informatics hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.28 INR. Im letzten Jahr hatte Frontier Informatics einen Gewinn von 0.200 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 897.0 Millionen INR – eine Minderung von 4.99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 944.1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch