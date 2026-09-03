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03.09.2026 06:37:00
Frontier Biotechnologies A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Frontier Biotechnologies A hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.21 CNY gegenüber -0.140 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 46.68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30.3 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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