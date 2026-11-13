Frontera Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Frontera Energy hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.24 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.500 CAD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 22.1 Millionen CAD, gegenüber 354.3 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 93.76 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch