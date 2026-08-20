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20.08.2026 06:37:00
Fronsac REIT Trust Units präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Fronsac REIT Trust Units lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.17 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.070 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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