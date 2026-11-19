Fronsac REIT Trust Units äusserte sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.45 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.140 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch