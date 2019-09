Frisch von der IFA 2019 zurück präsentiert KONKA seine neuesten Produkte auf der CE China

GUANGZHOU, China, 23. September 2019 /PRNewswire/ -- KONKA (000016.SZ), ein führender Haushaltsgerätehersteller präsentierte auf der IFA-CE-China-Messe unter anderem seine Top-TV-Geräte, die mit weltweit führender Technologie vollgepackt sind. Die neuen TV-Produkte des Unternehmens, u. a. der KONKTA TV A3 und der KONKA OLED TV V1 verfügen über einen breiten Farbraum und ultrahochauflösende Bildschirme, um sich an den sich entwickelnden Lifestyle anzupassen und vereinen KONKAs Know-how und Innovationen in der TV-Technologie hin zu schlanken, dünnen und kompakten Designs.

„Seit unserer Entscheidung, unser Joint-Venture in Ägypten, gründen, wobei es sich um eine Schritt handelt, der KONKAs Entschlossenheit zur Erweiterung seiner Präsenz auf den Märkten des Nahen Ostens und Afrikas zu erweitern, haben unsere ständigen Bemühungen, die Nachfrage nach zukunftsträchtigen TV-Produkten zu bedienen, es uns ermöglicht, den technologischen Durchbruch zu beschleunigen und unsere Dienste zu erweitern", sagte Mario Zou, Vizepräsident der Abteilung Multimediaindustrie und Geschäftsführer der des Bereichs International Business von KONKA. „Wir haben die Aufstellung unserer aktuellsten Produkte auf die CE China gebracht, da wir darin eine Möglichkeit sehen, unser unerschütterliches Streben, die audiovisiuelle Erfahrung von morgen zu verbessern, mit der Welt zu teilen.

Frisch von der IFA 2019 in Berlin glänzten der KONKA TV 3 und der KONKA OLED TV V1 auf der CE China

Beim IFA Product Technical Innovation Award 2019, einer Kampagne, die gemeinsam von IDG und GIC gegründet wurde, um die Gamechanger zu belohnen,die die neuen Standards für die TV-Branche setzen, wurden der KONKA TV A3 und der KONKA OLED TV V1 mit dem „Design Innovation Gold Award" und dem „Audio-Visual Experience Gold Award" für ihre atemberaubende audiovisuelle Leistung, ihre Smart-Fähigkeiten und ihr innovatives Design ausgezeichnet.

Der KONKA TV A3 und der KONKA TV OLED V1 liefern deine tadellose und naturgetreue Bildqualität und bieten aus jedem Betrachungswinkel schillernde Farben. Unterstützt durch KONKAs modernste Bildverbesserungstechnologie erzielen die beiden Produkte harmonische Audio- und Videoeffekte und bieten ein immersives Erlebnis, das Familienunterhaltung auf ein gänzlich neues Niveau hebt.

Dieses Ausmass an Sound- und Bildqualität kommt in einem minimalistischen Design daher, durch das sich das TV-Geräte absolut harmonisch in den familiären Raum einfügt. In Kombination mit einer neuen ästhetischen Kreativität verfügen die beiden TV-Geräte über Smart-Features, durch die es den Nutzern ermöglicht wird, mit einem Klick mit andern Haushaltsgeräten zu interagieren.

Ein vertrauter chinesischer Name für hohe Qualität

KONKA hat sich zu einem Namen entwickelt, der für qualitative Produkte und Innovation steht. Um das Tempo auf dem Weg zum Durchbruch zu steigern, hat KONKA zusammen mit Migu, einem Tochterunternehmen der China Mobile Communications Corp ein 5G-Ultra-high-definition-Labor (UHD) eingerichtet, um seine Fähigkeiten im Bereich Forschung- und Entwicklung auszubauen.

KONKA Star, ein Ableger und eine Investitionsplattform von KONKA hat mit seinem weltweiten Fussabdruck fünfzehn Forschungs- und Entwicklungsbasen in fünf Ländern eingerichtet, von denen eine in Kürze in diesem Jahr in London eröffnet werden wird.

Informationen zur KONKA Group

Die im Jahr 1980 gegründete KONKA Group Co. Ltd. Begann als Chinas erstes chinesisch-ausländisches Joint-Venture im Elektronikbereich. Die Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens beinhalten Multimedia-Unterhaltungselektronik, tragbare Kommunikationsgeräte, Haushaltsgeräte, Set-Top-Boxen für den Satellitenempfang und vorgelagerte Komponenten.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/999312/KONKA_TV.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/999313/KONKA_CE_China.jpg