Friedrich Vorwerk baut 3. Abschnitt der Süddeutschen Erdgasleitung

DOW JONES--Friedrich Vorwerk hat den Auftrag für den Bau eines weiteren Abschnitts der Süddeutschen Erdgasleitung (SEL) als Teil einer Arbeitsgemeinschaft mit einer Länge von 61 Kilometern erhalten. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, liegt der Auftragswert im unteren dreistelligen Millionenbereich.

Es ist der dritte Abschnitt der vom Fernleitungsnetzbetreiber Terranets geplanten Leitung, die mit einer Länge von 250 Kilometern von Lampertheim in Hessen bis nach Bissingen in Bayern reichen soll. Sie soll als erste Pipeline im Land mit Anbindung an die europäischen Transportrouten ab 2030 Wasserstoff transportieren. Die kommenden Abschnitte werden in den kommenden Jahren nach und nach ausgeschrieben. Die Arbeiten am dritten Abschnitt sollen im Sommer beginnen.

