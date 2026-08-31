FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11
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31.08.2026 18:00:38
FRIEDRICH VORWERK-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu FRIEDRICH VORWERK veröffentlicht.
1 Experte rät die FRIEDRICH VORWERK-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 91,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 13,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der FRIEDRICH VORWERK-Aktie von 77,90 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|72,00 EUR
|-7,57
|26.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|110,00 EUR
|41,21
|14.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
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