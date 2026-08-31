FRIEDRICH VORWERK-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu FRIEDRICH VORWERK veröffentlicht.

1 Experte rät die FRIEDRICH VORWERK-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 91,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 13,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der FRIEDRICH VORWERK-Aktie von 77,90 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 72,00 EUR -7,57 26.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 110,00 EUR 41,21 14.08.2026

Redaktion finanzen.ch