Freundlicher Handel: Zum Start Pluszeichen im SDAX

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.92 Prozent höher bei 16’850.74 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 91.490 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0.532 Prozent fester bei 16’786.37 Punkten, nach 16’697.50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 16’786.37 Punkte, das Tageshoch hingegen 16’859.36 Zähler.

SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1.67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, notierte der SDAX bei 16’124.86 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2025, wies der SDAX einen Wert von 14’740.12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.06.2024, wurde der SDAX mit 15’153.50 Punkten berechnet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 21.34 Prozent. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell SFC Energy (+ 6.32 Prozent auf 22.70 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 5.60 Prozent auf 9.61 EUR), Formycon (+ 4.02 Prozent auf 25.90 EUR), Stabilus SE (+ 2.80 Prozent auf 25.70 EUR) und NORMA Group SE (+ 2.60 Prozent auf 12.62 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil LPKF Laser Electronics (-0.71 Prozent auf 8.34 EUR), Amadeus Fire (-0.53 Prozent auf 75.00 EUR), MLP SE (-0.36 Prozent auf 8.25 EUR), Fielmann (-0.35 Prozent auf 56.40 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-0.35 Prozent auf 7.08 EUR).

Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die DEUTZ-Aktie aufweisen. 214’353 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die IONOS-Aktie mit 5.776 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ProCredit-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.30 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch