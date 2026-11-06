Freundlicher Handel: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite

Am Freitag sprang der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 1.09 Prozent auf 24’579.42 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.18 Prozent fester bei 24’602.48 Punkten in den Handel, nach 24’315.00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24’825.55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24’507.63 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 3.99 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 27’599.89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26’348.35 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23’053.99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5.78 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell FormFactor (+ 13.04 Prozent auf 81.12 USD), Veeco Instruments (+ 11.85 Prozent auf 37.19 USD), Century Aluminum (+ 11.31 Prozent auf 33.47 USD), inTest (+ 10.83 Prozent auf 13.51 USD) und Ultra Clean (+ 10.56 Prozent auf 41.13 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Anika Therapeutics (-24.73 Prozent auf 14.55 USD), Cogent Communications (-15.14 Prozent auf 3.98 USD), Microchip Technology (-10.02 Prozent auf 58.35 USD), DENTSPLY SIRONA (-6.24 Prozent auf 9.46 USD) und DexCom (-5.98 Prozent auf 79.41 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 49’670’217 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.544 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet mit 1.90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch