Freundlicher Handel: TecDAX zeigt sich zum Start fester

Um 09:11 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.29 Prozent höher bei 4’016.57 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 571.413 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.145 Prozent auf 4’010.87 Punkte an der Kurstafel, nach 4’005.07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 4’004.99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’022.37 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3’978.41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4’068.78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 3’465.60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.82 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 2.86 Prozent auf 66.60 EUR), EVOTEC SE (+ 1.83 Prozent auf 3.22 EUR), SAP SE (+ 1.78) Prozent auf 214.50 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.38 Prozent auf 13.99 EUR) und Infineon (+ 1.08 Prozent auf 46.25 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil PVA TePla (-1.54 Prozent auf 26.86 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.23 Prozent auf 25.80 EUR), JENOPTIK (-1.01 Prozent auf 35.44 EUR), Siemens Healthineers (-0.96 Prozent auf 44.23 EUR) und Deutsche Telekom (-0.85 Prozent auf 25.69 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 429’624 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 237.935 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.66 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch