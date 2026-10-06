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TecDAX-Kursentwicklung 06.10.2026 12:26:11

Freundlicher Handel: TecDAX zeigt sich am Mittag fester

Freundlicher Handel: TecDAX zeigt sich am Mittag fester

Der TecDAX macht am zweiten Tag der Woche Gewinne.

SAP
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Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1.21 Prozent aufwärts auf 4’119.69 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 565.418 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0.505 Prozent stärker bei 4’090.90 Punkten, nach 4’070.35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4’132.43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’090.90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der TecDAX 4’022.75 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der TecDAX mit 3’912.53 Punkten berechnet. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Stand von 3’742.50 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13.67 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 6.40 Prozent auf 267.70 EUR), QIAGEN (+ 4.52 Prozent auf 42.00 EUR), EVOTEC SE (+ 4.46 Prozent auf 3.09 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3.02 Prozent auf 31.36 EUR) und TeamViewer (+ 2.56 Prozent auf 6.82 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-3.00 Prozent auf 80.10 EUR), OHB SE (-2.44 Prozent auf 167.60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.73 Prozent auf 26.10 EUR), Nordex (-1.51 Prozent auf 36.60 EUR) und SMA Solar (-0.50 Prozent auf 59.50 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’247’968 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 213.573 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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