Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Stadler Rail217818
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zwischen Sondervermögen und Emittentenrisiko: ETFs und ETNs im Check
Zins-Dilemma der Fed: Warum der KI-Boom die Inflation nicht stoppt - und was das für Anleger bedeutet
Suche...
ETF Sparplan

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Marktbericht 28.08.2026 15:58:17

Freundlicher Handel: TecDAX präsentiert sich nachmittags fester

Freundlicher Handel: TecDAX präsentiert sich nachmittags fester

Heutiger Marktbericht zum TecDAX.

SAP
179.01 CHF 0.43%
Kaufen Verkaufen

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.19 Prozent auf 4’112.21 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 559.765 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0.038 Prozent höher bei 4’106.09 Punkten, nach 4’104.52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’120.55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4’103.15 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0.684 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’837.11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4’125.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’743.17 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13.46 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit TeamViewer (+ 3.21 Prozent auf 7.23 EUR), PVA TePla (+ 2.79 Prozent auf 30.90 EUR), SMA Solar (+ 2.50 Prozent auf 57.40 EUR), Siltronic (+ 2.08 Prozent auf 81.10 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.81 Prozent auf 73.00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen HENSOLDT (-0.92 Prozent auf 88.40 EUR), Drägerwerk (-0.90 Prozent auf 110.00 EUR), EVOTEC SE (-0.77 Prozent auf 3.36 EUR), AIXTRON SE (-0.73 Prozent auf 36.82 EUR) und Nemetschek SE (-0.49 Prozent auf 71.05 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1’808’448 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 207.779 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.42 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.7452 19.03.2027 154716660
Long 12.3274 19.03.2027 159691756
Long 178.7478 18.09.2026 152379700
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6203 12.58 159476111
Long 7.9415 9.98 158841434
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4451 10.10 158841454
Short 12.323 4.86 159536285
Short 23.3657 0.94 157049043
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -30.90 152901381
Long 8 -32.22 154719005
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten