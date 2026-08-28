Freundlicher Handel: TecDAX präsentiert sich nachmittags fester

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.19 Prozent auf 4’112.21 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 559.765 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0.038 Prozent höher bei 4’106.09 Punkten, nach 4’104.52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’120.55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4’103.15 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0.684 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’837.11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4’125.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’743.17 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13.46 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit TeamViewer (+ 3.21 Prozent auf 7.23 EUR), PVA TePla (+ 2.79 Prozent auf 30.90 EUR), SMA Solar (+ 2.50 Prozent auf 57.40 EUR), Siltronic (+ 2.08 Prozent auf 81.10 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.81 Prozent auf 73.00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen HENSOLDT (-0.92 Prozent auf 88.40 EUR), Drägerwerk (-0.90 Prozent auf 110.00 EUR), EVOTEC SE (-0.77 Prozent auf 3.36 EUR), AIXTRON SE (-0.73 Prozent auf 36.82 EUR) und Nemetschek SE (-0.49 Prozent auf 71.05 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1’808’448 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 207.779 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.42 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch