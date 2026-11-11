Freundlicher Handel: TecDAX notiert am Mittag im Plus

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA 1.16 Prozent fester bei 4’078.31 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 577.410 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.197 Prozent auf 4’039.44 Punkte an der Kurstafel, nach 4’031.49 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’091.51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4’039.06 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 1.68 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 3’978.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4’090.18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’515.36 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.53 Prozent nach oben. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Infineon (+ 7.18 Prozent auf 52.57 EUR), Drägerwerk (+ 6.92 Prozent auf 106.60 EUR), AIXTRON SE (+ 6.55 Prozent auf 33.83 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6.49 Prozent auf 50.90 EUR) und Siltronic (+ 5.87 Prozent auf 56.80 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil EVOTEC SE (-2.18 Prozent auf 3.05 EUR), Nemetschek SE (-1.48 Prozent auf 63.35 EUR), HENSOLDT (-0.72 Prozent auf 83.26 EUR), Bechtle (-0.71 Prozent auf 33.64 EUR) und SAP SE (-0.67 Prozent auf 208.55 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’810’763 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 238.952 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.98 zu Buche schlagen. Mit 8.44 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch