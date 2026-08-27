Freundlicher Handel: TecDAX liegt am Donnerstagmittag im Plus

Am Donnerstag klettert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1.17 Prozent auf 4’066.17 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 567.224 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.735 Prozent auf 4’048.63 Punkte an der Kurstafel, nach 4’019.10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’067.44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’040.77 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0.443 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der TecDAX 3’808.76 Punkte auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 4’067.61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, notierte der TecDAX bei 3’747.48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.19 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7.59 Prozent auf 74.45 EUR), AIXTRON SE (+ 4.16 Prozent auf 38.30 EUR), Infineon (+ 4.02 Prozent auf 57.41 EUR), Nemetschek SE (+ 3.38 Prozent auf 67.20 EUR) und JENOPTIK (+ 3.37 Prozent auf 40.54 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Deutsche Telekom (-1.66 Prozent auf 28.45 EUR), Ottobock (-1.53 Prozent auf 58.10 EUR), Drägerwerk (-1.07 Prozent auf 111.00 EUR), freenet (-0.99 Prozent auf 24.12 EUR) und Siemens Healthineers (-0.97 Prozent auf 38.88 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’738’571 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 214.058 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.61 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch