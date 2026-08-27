Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9367 -0.2%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’601 0.2%  Bitcoin 64’384 1.2%  Dollar 0.8040 -0.1%  Öl 89.6 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850On113454047Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb
Suche...

Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 27.08.2026 12:26:20

Freundlicher Handel: TecDAX liegt am Donnerstagmittag im Plus

Freundlicher Handel: TecDAX liegt am Donnerstagmittag im Plus

Mit dem TecDAX geht es am Donnerstagmittag aufwärts.

Ottobock
59.30 EUR -0.34%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag klettert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1.17 Prozent auf 4’066.17 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 567.224 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.735 Prozent auf 4’048.63 Punkte an der Kurstafel, nach 4’019.10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’067.44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’040.77 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0.443 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der TecDAX 3’808.76 Punkte auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 4’067.61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, notierte der TecDAX bei 3’747.48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.19 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7.59 Prozent auf 74.45 EUR), AIXTRON SE (+ 4.16 Prozent auf 38.30 EUR), Infineon (+ 4.02 Prozent auf 57.41 EUR), Nemetschek SE (+ 3.38 Prozent auf 67.20 EUR) und JENOPTIK (+ 3.37 Prozent auf 40.54 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Deutsche Telekom (-1.66 Prozent auf 28.45 EUR), Ottobock (-1.53 Prozent auf 58.10 EUR), Drägerwerk (-1.07 Prozent auf 111.00 EUR), freenet (-0.99 Prozent auf 24.12 EUR) und Siemens Healthineers (-0.97 Prozent auf 38.88 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’738’571 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 214.058 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.61 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Ottobock

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?