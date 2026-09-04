Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

Letztendlich notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.20 Prozent stärker bei 5’434.12 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.044 Prozent stärker bei 5’425.38 Punkten in den Freitagshandel, nach 5’423.01 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’437.56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5’409.72 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0.652 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’505.78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’193.32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wurde der STOXX 50 auf 4’572.74 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 9.62 Prozent zu. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 1.06 Prozent auf 15.80 GBP), Richemont (+ 0.98 Prozent auf 185.45 CHF), Airbus SE (+ 0.95 Prozent auf 198.90 EUR), Siemens Energy (+ 0.77 Prozent auf 146.52 EUR) und Siemens (+ 0.76 Prozent auf 272.65 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-3.38 Prozent auf 1’034.00 EUR), RELX (-2.06 Prozent auf 26.20 GBP), Novartis (-1.33 Prozent auf 129.58 CHF), Deutsche Telekom (-1.22 Prozent auf 28.40 EUR) und AstraZeneca (-1.15 Prozent auf 120.06 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 24’034’991 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 557.237 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.98 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch