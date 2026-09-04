Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|STOXX 50 im Fokus
|
04.09.2026 17:58:11
Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus
Am Abend herrschte in Europa ein ruhiger Handel.
Letztendlich notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.20 Prozent stärker bei 5’434.12 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.044 Prozent stärker bei 5’425.38 Punkten in den Freitagshandel, nach 5’423.01 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’437.56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5’409.72 Einheiten.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0.652 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’505.78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’193.32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wurde der STOXX 50 auf 4’572.74 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 9.62 Prozent zu. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 1.06 Prozent auf 15.80 GBP), Richemont (+ 0.98 Prozent auf 185.45 CHF), Airbus SE (+ 0.95 Prozent auf 198.90 EUR), Siemens Energy (+ 0.77 Prozent auf 146.52 EUR) und Siemens (+ 0.76 Prozent auf 272.65 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-3.38 Prozent auf 1’034.00 EUR), RELX (-2.06 Prozent auf 26.20 GBP), Novartis (-1.33 Prozent auf 129.58 CHF), Deutsche Telekom (-1.22 Prozent auf 28.40 EUR) und AstraZeneca (-1.15 Prozent auf 120.06 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 24’034’991 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 557.237 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.98 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
17:58
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Handel in Europa: STOXX 50 in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’431.56
|0.16%
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht nach oben. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.