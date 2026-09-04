Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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04.09.2026 15:58:14
Freundlicher Handel: STOXX 50 mit Kursplus
Der STOXX 50 kommt heute nicht vom Fleck.
Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0.11 Prozent auf 5’428.77 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.044 Prozent auf 5’425.38 Punkte an der Kurstafel, nach 5’423.01 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’409.72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’432.89 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0.750 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’505.78 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’193.32 Punkten auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 4’572.74 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9.51 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2.50 Prozent auf 149.04 EUR), Airbus SE (+ 1.72 Prozent auf 200.40 EUR), Richemont (+ 1.14 Prozent auf 185.75 CHF), Rolls-Royce (+ 0.91 Prozent auf 14.94 GBP) und HSBC (+ 0.88 Prozent auf 15.77 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-2.34 Prozent auf 1’045.20 EUR), RELX (-2.21 Prozent auf 26.16 GBP), BP (-1.93 Prozent auf 5.29 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1.66 Prozent auf 87.50 GBP) und UniCredit (-1.28 Prozent auf 83.24 EUR) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 10’695’104 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 557.237 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.98 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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