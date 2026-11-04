Freundlicher Handel: STOXX 50 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus

Um 15:40 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.76 Prozent stärker bei 5’455.58 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.171 Prozent auf 5’370.14 Punkte an der Kurstafel, nach 5’360.97 Punkten am Vortag.

Bei 5’370.14 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’456.87 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1.32 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, stand der STOXX 50 bei 5’298.36 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 5’505.78 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4’763.55 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 10.05 Prozent zu. Bei 5’572.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Intesa Sanpaolo (+ 4.91 Prozent auf 6.32 EUR), HSBC (+ 4.66 Prozent auf 13.17 GBP), Barclays (+ 4.49 Prozent auf 4.38 GBP), UniCredit (+ 4.40 Prozent auf 78.61 EUR) und Richemont (+ 3.94 Prozent auf 172.60 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-4.52 Prozent auf 123.92 EUR), BP (-1.70 Prozent auf 5.79 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.46 Prozent auf 71.44 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.97 Prozent auf 38.26 GBP) und Rheinmetall (+ 0.44 Prozent auf 1’009.20 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 12’595’981 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 542.669 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.00 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.31 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch