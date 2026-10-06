Freundlicher Handel: SPI zum Handelsstart mit Gewinnen

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0.82 Prozent stärker bei 19’617.04 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.416 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.552 Prozent auf 19’564.32 Punkte an der Kurstafel, nach 19’456.93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Dienstag bei 19’564.32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19’617.04 Punkten erreichte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 20’206.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, stand der SPI noch bei 20’166.93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17’292.08 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.54 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell COSMO Pharmaceuticals (+ 3.59 Prozent auf 54.80 CHF), Arbonia (+ 3.49 Prozent auf 4.75 CHF), ASMALLWORLD (+ 2.56 Prozent auf 0.80 CHF), Curatis (+ 2.48 Prozent auf 16.50 CHF) und Lonza (+ 2.30 Prozent auf 588.00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil BioVersys (-5.20 Prozent auf 25.50 CHF), Private Equity (-4.56 Prozent auf 58.60 CHF), Kudelski (-3.57 Prozent auf 1.22 CHF), Addex Therapeutics (-3.48 Prozent auf 0.02 CHF) und StarragTornos (-2.78 Prozent auf 35.00 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Idorsia-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 223’325 Aktien gehandelt. Mit 303.279 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die EvoNext-Aktie weist mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch