Freundlicher Handel: SPI zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag notierte der SPI via SIX letztendlich 0.20 Prozent stärker bei 20’224.00 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.466 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20’173.69 Zählern und damit 0.050 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (20’183.85 Punkte).

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20’281.54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’136.33 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 0.070 Prozent. Der SPI lag vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 20’208.44 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 03.06.2026, mit 18’739.30 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der SPI mit 16’890.31 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10.86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern verzeichnet.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Gurit (+ 5.36 Prozent auf 55.00 CHF), TX Group (+ 5.16 Prozent auf 171.20 CHF), ASMALLWORLD (+ 5.00) Prozent auf 0.63 CHF), Private Equity (+ 4.29 Prozent auf 63.20 CHF) und Perrot Duval SA (+ 4.21 Prozent auf 99.00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen SHL Telemedicine (-4.67 Prozent auf 1.02 CHF), Peach Property Group (-4.58 Prozent auf 5.00 CHF), IVF HARTMANN (-3.44 Prozent auf 126.50 CHF), Richemont (-3.11 Prozent auf 183.65 CHF) und lastminutecom (-3.03 Prozent auf 11.20 CHF).

Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 6’014’914 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 302.528 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch