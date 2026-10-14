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SPI im Fokus 14.10.2026 12:26:41

Freundlicher Handel: SPI verbucht mittags Gewinne

Freundlicher Handel: SPI verbucht mittags Gewinne

Der SPI zeigt am dritten Tag der Woche eine positive Tendenz.

Private Equity
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Um 12:06 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 0.88 Prozent auf 19’898.42 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.452 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0.080 Prozent stärker bei 19’740.99 Punkten, nach 19’725.15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 19’740.99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19’898.54 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1.51 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19’538.62 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 20’036.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der SPI noch bei 17’147.46 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9.08 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 6.90 Prozent auf 0.15 CHF), Bossard (+ 5.43 Prozent auf 272.00 CHF), Adval Tech (+ 4.39 Prozent auf 42.80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4.32 Prozent auf 7.72 CHF) und Idorsia (+ 3.92 Prozent auf 4.19 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Addex Therapeutics (-9.40 Prozent auf 0.02 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5.70 Prozent auf 49.60 CHF), SHL Telemedicine (-5.19 Prozent auf 1.01 CHF), Feintool International (-4.66 Prozent auf 11.25 CHF) und Private Equity (-3.93 Prozent auf 58.60 CHF).

Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die MindMaze Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 814’512 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 315.382 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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Addex Therapeutics Ltd. 0.02 -9.40% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 42.80 4.39% Adval Tech AG
Barry Callebaut AG (N) 1’050.00 0.00% Barry Callebaut AG (N)
Bossard AG 272.00 5.43% Bossard AG
Curatis AG 18.00 -0.83% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2.37 -2.87% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 11.25 -4.66% Feintool International AG (N) (FIH)
Idorsia AG 4.19 3.92% Idorsia AG
MindMaze Therapeutics 0.15 6.90% MindMaze Therapeutics
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 7.77 5.00% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Private Equity Holding AG 58.60 -3.93% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 373.00 1.25% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1.01 -5.19% SHL Telemedicine
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 49.60 -5.70% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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