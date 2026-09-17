Rieter Aktie 367144 / CH0003671440
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17.09.2026 12:26:16
Freundlicher Handel: SPI verbucht am Donnerstagmittag Gewinne
Das macht der SPI am vierten Tag der Woche.
Am Donnerstag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0.30 Prozent stärker bei 19’616.72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.400 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0.288 Prozent stärker bei 19’613.45 Punkten, nach 19’557.13 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 19’591.46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’646.21 Punkten lag.
SPI-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 0.454 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der SPI mit 20’181.31 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der SPI einen Wert von 19’511.76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’695.87 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7.53 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI
Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 4.90 Prozent auf 1.07 CHF), Helvetia Baloise (+ 4.40 Prozent auf 223.20 CHF), AEVIS VICTORIA SA (+ 4.38 Prozent auf 14.30 CHF), MCH (+ 4.18 Prozent auf 6.48 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (+ 4.17 Prozent auf 135.00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Rieter (-15.96 Prozent auf 2.48 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7.60 Prozent auf 46.20 CHF), ASMALLWORLD (-7.32 Prozent auf 0.57 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4.72 Prozent auf 5.05 CHF) und Jungfraubahn (-4.41 Prozent auf 227.50 CHF).
Die teuersten Konzerne im SPI
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 2’170’440 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 309.365 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte
Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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