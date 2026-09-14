Freundlicher Handel: SPI präsentiert sich zum Handelsende fester

Am Montag bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsschluss 0.43 Prozent stärker bei 19’538.62 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.383 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 19’528.13 Zählern und damit 0.380 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19’454.12 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19’689.32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’528.13 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, notierte der SPI bei 20’310.57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19’326.92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16’945.18 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.11 Prozent aufwärts. 20’636.94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Roche (+ 5.00 Prozent auf 361.40 CHF), Temenos (+ 4.60 Prozent auf 71.60 CHF), Roche (+ 4.48 Prozent auf 368.40 CHF), Addex Therapeutics (+ 3.39 Prozent auf 0.02 CHF) und Orell Fuessli (+ 3.27 Prozent auf 142.00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ams-OSRAM (-10.58 Prozent auf 16.32 CHF), BELIMO (-9.15 Prozent auf 749.50 CHF), Comet (-8.92 Prozent auf 312.60 CHF), EvoNext (-8.89 Prozent auf 2.05 CHF) und Cicor Technologies (-8.68 Prozent auf 122.00 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4’837’721 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 296.486 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.77 Prozent.

Redaktion finanzen.ch