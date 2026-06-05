Freundlicher Handel: SPI liegt schlussendlich im Plus

Am Freitag bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsende 0.23 Prozent stärker bei 18’926.39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.362 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.108 Prozent auf 18’903.37 Punkte an der Kurstafel, nach 18’882.99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 18’835.26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’990.11 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0.681 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der SPI einen Wert von 18’478.60 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, bewegte sich der SPI bei 18’353.79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, wies der SPI einen Stand von 16’977.65 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3.75 Prozent aufwärts. Bei 19’309.93 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell EvoNext (+ 9.38 Prozent auf 1.75 CHF), Bellevue (+ 4.40 Prozent auf 7.60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 4.37 Prozent auf 52.60 CHF), Perrot Duval SA (+ 4.17 Prozent auf 45.00 CHF) und Curatis (+ 3.62 Prozent auf 22.90 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen ams-OSRAM (-14.28 Prozent auf 17.23 CHF), SHL Telemedicine (-9.00 Prozent auf 0.91 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6.94 Prozent auf 5.36 CHF), MindMaze Therapeutics (-6.27 Prozent auf 0.34 CHF) und Huber + Suhner (-5.63 Prozent auf 260.00 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3’657’662 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 276.351 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch