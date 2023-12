Freundlicher Handel: SPI legt zum Handelsstart zu

Der SPI steigt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.03 Prozent auf 14’605.53 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.959 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14’615.61 Zählern und damit 0.100 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14’601.03 Punkte).

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 14’615.61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’605.20 Punkten lag.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, notierte der SPI bei 14’124.43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2023, stand der SPI bei 14’514.99 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2022, wurde der SPI auf 13’773.01 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 4.00 Prozent. Bei 15’314.62 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. 13’451.76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit ONE swiss bank (+ 4.38 Prozent auf 2.86 CHF), Relief Therapeutics (+ 3.68 Prozent auf 1.69 CHF), Aluflexpack (+ 1.66 Prozent auf 8.55 CHF), Zehnder A (+ 1.56 Prozent auf 52.20 CHF) und Montana Aerospace (+ 1.54 Prozent auf 17.12 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Orascom Development (-5.00 Prozent auf 4.75 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-4.75 Prozent auf 0.06 CHF), Kudelski (-4.49 Prozent auf 1.17 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-3.01 Prozent auf 3.87 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-2.30 Prozent auf 4.25 CHF) unter Druck.

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 1’384’701 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 268.299 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Mit 7.76 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

