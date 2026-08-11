Freundlicher Handel: SPI beginnt Dienstagshandel im Plus

Um 09:09 Uhr erhöht sich der SPI im SIX-Handel um 0.07 Prozent auf 20’599.13 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.533 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0.012 Prozent höher bei 20’588.21 Punkten, nach 20’585.70 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20’599.13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 20’577.80 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’023.15 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 18’575.43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16’567.52 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.92 Prozent zu. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell OC Oerlikon (+ 5.61 Prozent auf 4.99 CHF), Alcon (+ 4.53 Prozent auf 60.96 CHF), Villars SA (+ 4.35 Prozent auf 600.00 CHF), Idorsia (+ 4.04 Prozent auf 6.18 CHF) und Molecular Partners (+ 3.06 Prozent auf 3.37 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Kudelski (-4.02 Prozent auf 1.20 CHF), BioVersys (-3.64 Prozent auf 26.50 CHF), EvoNext (-2.38 Prozent auf 2.05 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-2.33 Prozent auf 50.40 CHF) und EMS-CHEMIE (-1.87 Prozent auf 813.00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der Alcon-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 209’522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 316.886 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch