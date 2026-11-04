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FTSE 100-Performance im Fokus 04.11.2026 12:26:13

Freundlicher Handel: So steht der FTSE 100 am Mittag

Freundlicher Handel: So steht der FTSE 100 am Mittag

Der FTSE 100 befindet sich am dritten Tag der Woche im Aufwind.

Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 1.17 Prozent auf 10’763.00 Punkte nach oben. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3.268 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0.011 Prozent schwächer bei 10’637.28 Punkten, nach 10’638.43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10’631.96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10’764.53 Punkten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0.313 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 10’461.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’879.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9’714.96 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.16 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Bank of Georgia Group (+ 7.68 Prozent auf 130.40 GBP), Fresnillo (+ 6.16 Prozent auf 24.27 GBP), Endeavour Mining (+ 5.99 Prozent auf 37.70 GBP), Standard Chartered (+ 4.92 Prozent auf 21.54 GBP) und HSBC (+ 4.55 Prozent auf 13.15 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Weir Group (-7.49 Prozent auf 24.33 GBP), BAE Systems (-4.10 Prozent auf 19.90 GBP), Coca-Cola European Partners (-3.48 Prozent auf 111.56 USD), Babcock International (-2.34 Prozent auf 10.23 GBP) und Ithaca Energy (-1.93 Prozent auf 2.76 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 45’964’402 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 267.221 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Mit 14.84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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