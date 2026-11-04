FTSE 100 998185 / GB0001383545
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|FTSE 100-Performance im Fokus
|
04.11.2026 12:26:13
Freundlicher Handel: So steht der FTSE 100 am Mittag
Der FTSE 100 befindet sich am dritten Tag der Woche im Aufwind.
Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 1.17 Prozent auf 10’763.00 Punkte nach oben. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3.268 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0.011 Prozent schwächer bei 10’637.28 Punkten, nach 10’638.43 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10’631.96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10’764.53 Punkten.
FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0.313 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 10’461.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’879.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9’714.96 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.16 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten registriert.
Tops und Flops im FTSE 100 aktuell
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Bank of Georgia Group (+ 7.68 Prozent auf 130.40 GBP), Fresnillo (+ 6.16 Prozent auf 24.27 GBP), Endeavour Mining (+ 5.99 Prozent auf 37.70 GBP), Standard Chartered (+ 4.92 Prozent auf 21.54 GBP) und HSBC (+ 4.55 Prozent auf 13.15 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Weir Group (-7.49 Prozent auf 24.33 GBP), BAE Systems (-4.10 Prozent auf 19.90 GBP), Coca-Cola European Partners (-3.48 Prozent auf 111.56 USD), Babcock International (-2.34 Prozent auf 10.23 GBP) und Ithaca Energy (-1.93 Prozent auf 2.76 GBP).
FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 45’964’402 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 267.221 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus
Die Bank of Georgia Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Mit 14.84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
HSBC Holdings am 04.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10’797.55
|-0.29%
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach neuen Rekorden um die Nulllinie -- DAX fällt zurück -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Der deutsche Aktienmarkt kann seine Gewinne nicht halten. An der Wall Street geht es nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.