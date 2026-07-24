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Index-Bewegung 24.07.2026 20:03:26

Freundlicher Handel: So steht der Dow Jones am Freitagnachmittag

Freundlicher Handel: So steht der Dow Jones am Freitagnachmittag

Der Dow Jones verzeichnet derzeit Kursgewinne.

IBM
175.08 CHF 6.37%
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Am Freitag legt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0.52 Prozent auf 51’978.58 Punkte zu. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 24.377 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.085 Prozent auf 51’755.54 Punkte an der Kurstafel, nach 51’711.65 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 51’682.36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 52’118.19 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.337 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51’848.90 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, lag der Dow Jones bei 49’230.71 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44’693.91 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.43 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 53’289.30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 4.15 Prozent auf 215.22 USD), Salesforce (+ 3.73 Prozent auf 162.78 USD), Apple (+ 3.52 Prozent auf 332.99 USD), Walt Disney (+ 2.64 Prozent auf 95.28 USD) und Sherwin-Williams (+ 2.59 Prozent auf 318.57 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen American Express (-4.92 Prozent auf 324.06 USD), UnitedHealth (-0.75 Prozent auf 420.37 USD), Goldman Sachs (-0.62 Prozent auf 1’068.03 USD), Amazon (-0.30 Prozent auf 232.96 USD) und Caterpillar (-0.17 Prozent auf 893.03 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 10’340’668 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.508 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie mit 11.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Nike-Anleger werden 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 3.88 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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