ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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10.11.2026 15:58:14
Freundlicher Handel: So steht der ATX Prime am Dienstagnachmittag
ATX Prime-Handel am zweiten Tag der Woche.
Der ATX Prime klettert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1.17 Prozent auf 3’257.29 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.004 Prozent auf 3’219.89 Punkte an der Kurstafel, nach 3’219.75 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 3’219.89 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’281.85 Zähler.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3’212.80 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3’276.95 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 2’403.39 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 22.54 Prozent aufwärts. Bei 3’448.52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 11.94 Prozent auf 75.00 EUR), Frequentis (+ 3.97 Prozent auf 65.40 EUR), Erste Group Bank (+ 2.88 Prozent auf 117.90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2.61 Prozent auf 29.50 EUR) und Vienna Insurance (+ 2.19 Prozent auf 74.70 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-6.48 Prozent auf 2.02 EUR), Lenzing (-3.42 Prozent auf 11.30 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.87 Prozent auf 3.68 EUR), OMV (-1.82 Prozent auf 70.00 EUR) und Telekom Austria (-1.02 Prozent auf 8.70 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 147’928 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 43.312 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.99 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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