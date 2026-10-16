Freundlicher Handel: So performt der DAX aktuell

Am Freitag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.84 Prozent höher bei 25’596.10 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.101 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.444 Prozent stärker bei 25’495.28 Punkten in den Handel, nach 25’382.62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’653.31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’466.09 Zählern.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 1.54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’537.75 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Wert von 24’915.49 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24’272.19 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.31 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 5.01 Prozent auf 1’077.40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3.26 Prozent auf 69.00 EUR), BMW (+ 3.01 Prozent auf 56.78 EUR), Scout24 (+ 2.96 Prozent auf 81.65 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.80 Prozent auf 41.06 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Beiersdorf (-0.66 Prozent auf 81.02 EUR), Siemens (-0.24 Prozent auf 270.00 EUR), EON SE (-0.23 Prozent auf 17.51 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.18 Prozent auf 543.80 EUR) und Infineon (-0.08 Prozent auf 52.43 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’478’243 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 227.308 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.15 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch