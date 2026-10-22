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Kursentwicklung im Fokus 22.10.2026 15:58:18

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags

Am Donnerstagnachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

SUSS MicroTec
45.56 CHF -5.66%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag steht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.69 Prozent im Plus bei 4’095.66 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 570.571 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.347 Prozent auf 4’053.66 Punkte an der Kurstafel, nach 4’067.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’034.83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’098.57 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 2.05 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, den Wert von 4’031.01 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.07.2026, den Wert von 3’789.67 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’750.39 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 13.01 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 7.81 Prozent auf 281.50 EUR), QIAGEN (+ 5.04 Prozent auf 44.98 EUR), SAP SE (+ 2.61 Prozent auf 214.10 EUR), Drägerwerk (+ 1.86 Prozent auf 98.80 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1.69 Prozent auf 25.93 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-6.55 Prozent auf 29.96 EUR), Siltronic (-5.21 Prozent auf 61.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4.87 Prozent auf 52.75 EUR), JENOPTIK (-4.17 Prozent auf 38.62 EUR) und PVA TePla (-3.83 Prozent auf 29.16 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die QIAGEN-Aktie aufweisen. 3’951’970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 232.629 Mrd. Euro den grössten Anteil.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.50 erwartet. Mit 8.74 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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